Reuters'tan Naci Ağbal yorumu: Erdoğan ile bağları Merkez Bankası'na faizi siyasi müdahale olmadan yeterince yüksek tutma imkanı veriyor

Analizde Ağbal'ın enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduğu vurgulanırken, Merkez Bankası'nın yasalarla belirlenmiş temel amacı olan "fiyat istikrarını sağlamak" konusuna odaklanacağı ifade edildi.

Ağbal göreve geldikten hemen sonraki açıklamalarında da fiyat istikrarı hedefi için bütün araçları kullanmaya kararlı olduklarını söylemişti.

Ağbal öncesi ve sonrası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır yüksek faizin enflasyonun yükselmesine neden olduğunu ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı konuşmalarda, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım" ifadelerini kullanıyor.

Birçok ekonomiste göre ise yapılması gereken "günü kurtaracak kısa vadeli çözümler" yerine fiyat istikrarı gibi uzun vadeli çözümlere odaklanmak ve enflasyon beklentilerini kalıcı olarak düşürmek. Bunun için de faiz artışlarının enflasyonu düşürmek için kullanılan bir politika hamlesi olduğuna hükümetin ikna olması gerekiyor.

Uysal'dan önceki başkan Murat Çetinkaya da, Erdoğan tarafından "faizleri yüksek tuttuğu" gerekçesiyle birçok kez eleştirilmişti ve süresi dolmadan görevden alınmıştı.

Bu yaklaşımın ardından TL hızla değer kaybetti ve enflasyon çift hanelere yükseldi. TCMB rezervlerinin de erimesiyle Erdoğan, gerektiğinde faiz artırımı yapacağı öngörülmesine rağmen Ağbal'ı atamaktan geri durmadı.

Naci Ağbal göreve gelmeden önce dolar/TL kuru 8,5'i aşmış, son 4 senede TL dolar karşısında yüzde 60 değer kaybederek açık ara en kötü performans gösteren gelişmekte olan para birimi olmuştu.

Ağbal politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 17'ye yükseltirken, TL'nin de benzer para birimlerinden pozitif yönde ayrışmasını sağladı. Bu dönemde TL dolar karşısında yüzde 21 değer kazandı. Ek olarak TL yılbaşından beri yüzde 7 değer kazancı ile benzer para birimlerinden ayrıştı.

Ağbal ile geçmişte çalışan bir başka yetkili de Reuters'a yaptığı açıklamada, "Atılması gereken ve siyasetçilerin hoşuna gitmeyecek adımlar olabilir. Bu yetkiyi aldığını düşünüyorum" dedi.

Commerzbank analisti Tatha Ghose ise, "Önemli olan tek şey, Erdoğan'ın para politikası uzmanlarının işlerini yapmalarına ne kadar izin vereceği ve yüksek faizler konusunda sabrını ne kadar koruyacağı" yorumunu yaptı.

Enflasyon hedefleri

TCMB, uzun zamandır enflasyon hedeflerini tutturamaması yüzünden eleştiriliyordu.

Merkez Bankası'nın 2019 yılı için enflasyon hedefi yüzde 5'ti; ancak yıl sonu enflasyonu yüzde 11,84 olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre Ekim ayında enflasyon yüzde 11,89 oldu.

TCMB'nin eski başkanı Murat Uysal, Ekim ayında düzenlenen yılın son enflasyon raporu sunumunda daha önce yüzde 8,9 olarak açıklanan 2020 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1'e çektiklerini belirtmişti.