Reuters: Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den destek istedi

Reuters, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Taliban'ın Afganistan'daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den teknik destek talebinde bulunduğunu; Türk askerlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden çekilmesi konusunda ise ısrarcı olduğunu duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Türk yetkililerden biri, Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren Taliban'ın bu isteğinin Türkiye'yi tehlikeli bir görevi kabul edip etmeme konusunda zor durumda bıraktığını belirtti.

Afganistan'daki NATO misyonun bir parçası olan Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nda hâlâ yüzlerce askeri bulunuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkili, "Türk askerleri olmadan (havalimanındaki) çalışanların güvenliğini sağlamak riskli bir iş" dedi.

Taliban ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirten aynı yetkili, birliklerin çekilmesine yönelik hazırlıkların ise tamamlandığını belirtti.

Bir başka yetkili ise planların şu anda net olmadığını ve nihai kararın yabancı birliklerin ülkeden çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos itibarıyla verileceğini söyledi.