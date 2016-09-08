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BBC Türkçe

Reuters: Suriyeli Kürtler Kamışlı'yı başkent ilân etmeyi planlıyor

Reuters haber ajansına konuşan bir Suriyeli Kürt siyasi yetkili, ülkenin kuzeyinde kurduklarını belirttikleri federal yapının taslak anayasasının hazır olduğunu ve Kamışlı'yı da başkent olarak düşündüklerini söyledi.

08 Eylül 2016 18:37

Reuters haber ajansına konuşan bir Suriyeli Kürt siyasi yetkili, ülkenin kuzeyinde kurduklarını belirttikleri federal yapının taslak anayasasının hazır olduğunu ve Kamışlı'yı da başkent olarak düşündüklerini söyledi.

Yetkili, kuzey Suriye federal yapılanmasının anayasasının Ekim ayı başlarında hazır olacağını söyledi.

Türkiye'nin başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekâtı sonrasında Suriye'nin kuzeyindeki kantonları birleştirme hedefinden vazgeçmediklerini ifade eden Suriyeli Kürt siyasi, Menbic'in de federal yapının bir parçası olmasını öngördüklerini kaydetti.

Türkiye, Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'nin Fırat'ın doğusunda kalması gerektiğini ifade ediyor ve Ağustos ayında IŞİD'den alınan Menbic'de de YPG unsurlarının kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Hem IŞİD'i hem de YPG ve onun siyasi kanadı PYD'yi 'terör örgütü' olarak kabul eden Türkiye, 'Fırat Kalkanı' harekâtının temel amacını da 'sınırın terör tehdidinden arındırılması' olarak özetliyor.

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerini destekleyerek başlattığı Suriye harekâtı kapsamında YPG'yle yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD'den taraflara 'IŞİD'le savaşa odaklanın' çağrıları gelmişti.

Bu sabah da Hatay'daki bir karakola, YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin bölgesinden ateş açıldığı ve Türkiye'nin de angajman kuralları çerçevesinde karşılık verdiği açıklanmıştı.

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