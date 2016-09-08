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Dünya

Reuters: Suriyeli Kürtler, federal yapı için anayasa taslağını önümüzdeki ay onaylayacak

Cizir Kantonu Eş Başbakanı: Türkiye'nin sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonu bizi engelleyemez

08 Eylül 2016 20:28

Uluslararası haber ajansı Reuters, Suriye'de bulunan Kürtlerin federal yapı kurulmasını öngören anayasa taslağı için ekim ayında oylama yapacakları iddiasını duyurdu.Reuters haber ajansı, "PYD'nin de içinde bulunduğu federal sistemin kurucu meclisinin başkanı" olarak tanımladığı Hediye Yusuf ile söyleşi yaptı. Söyleşide Yusuf, "Ekim ayı başında kurucu meclisi toplayıp, Suriye'nin kuzeyinde kurduğumuz federal sistemi ilan edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonunun, "kendilerini engelleyemeyeceğini" savunan Yusuf, "Menbiç'in de federal sistem sınırları içine gireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Yusuf, Türkiye sınırındaki Suriye şehri Kamışlı'nın ise "yeni federal sistemin başkenti" olacağını iddia etti.

Reuters, hem Esad rejimi hem de Suriyeli muhaliflerin karşı çıktığı federal sistem ilanına, PKK ile bağlantılı YPG'nin destek verdiğini hatırlattı.

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