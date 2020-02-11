Reuters: Suriye Ordusu, kritik M5 karayolunu tamamıyla kontrol altına aldı

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Reuters'ın aktardığına göre Suriye Ordusu 2012'den bu yana ilk kez kritik M5 karayolunun kontrolünü eline geçirdi.

M5 karayolu başkent Şam ile Halep'i birbirine bağlıyor ve güneydeki Dera kentine kadar gidiyor.

Reuters'ın Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre Suriye güçleri M5 karayolunun kontrolünü tamamıyla sağladı.

Rusya ve İran'ın desteklediği Şam kuvvetleri, muhalif grupları bölgede kontrol ettikleri son bölge olan bir batı Halep banliyösünden çıkardıktan sonra karayolunun kontrolünü tamamiyle ele geçirdi.

Suriye Ordusu geçen hafta M4 ve M5 karayollarının kesiştiği Serakib kentini kontrol altına almıştı.