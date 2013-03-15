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Dünya

Reuters Sosyal Medya editörüne 'hacker' suçlaması

FBI, Reuters ajansı sosyal medya editörü 'Anonymous' hacker grubu ile işbirliği yapmakla suçladı

15 Mart 2013 17:41

İngiliz Reuters ajansının sosyal medya editörü Matthew Keys, 'Anonymous' adlı hacker grubuyla işbirliği yaparak, Los Angeles Times'a ait bir haberi değiştirmek için gazetenin internet sayfasını hacklemekle suçlandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Keys'in, 2010 yılının Aralık ayında Anonymous üyelerine, Los Angeles Times'ın ait olduğu Tribune Company yayın grubunun bilgisayar ağına giriş bilgilerini verdiğini belirtti.

Keys'in, giriş bilgilerine, Tribune Company'ye ait Sacramento merkezli, FOX'a bağlı KTXL televizyon istasyonunda çalıştığı sırada ulaştığı öne sürülüyor. Keys, sayfanın hacklendiği tarihten 2 ay önce kovulmuştu.

New Jersey doğumlu Keys'in, korumalı bilgisayara ilişkin bilgi vermek ve bilgi aktarmaya teşebbüs etmekle suçlandığı belirtildi.

Suçlu bulunduğu takdirde Keys'in, 10 yıl hapis cezası, 3 yıl denetim ve her iddia için 250 bin dolar para cezası ile karşıya karşıya olduğu belirtildi.

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