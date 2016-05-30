Silopi’de patlama; 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i polis 27 kişi yaralı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lılar tarafından yola yerleştirilen bomba polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Olay yerinde 4 sivil hayatını kaybederken 5'i polis 27 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre,

patlama bugün saat 19.15 sıralarında Silopi'nin uluslararası İpekyolu üzerindeki bir halı saha yakınlarında meydana geldi. İlk bilgilere göre polis aracının geçişi sırasında PKK'lılar yola yerleştirdileri bombayı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada, ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken 5'i polis 27 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından güvenlik güçleri PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlattı. Polis, olay yeri ile yaralıların tedavi altında bulunduğu Devlet Hastanesi çevresinde de sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada PKK’lıların tarafından bombanın tuzaklandığı yerin hemen yakınında halı saha bulunduğu ve patlama anında gençlerin top oynadıkları da belirtildi.