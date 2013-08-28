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Dünya

Şam'daki pek çok askeri karargâh boşaltıldı

Esad güçlerinin boşalttığı binaların başında Emeviye Meydanı'ndaki Genelkurmay Başkanlığı ve güvenlik karargâhları geliyor

28 Ağustos 2013 23:31

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde Esad güçlerine ait askeri binalardaki personelin tahliye edildiği bildirildi.

Bölge sakinleri ile Özgür Suriye Ordusu'na bağlı bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre, boşaltılan binaların başında Emeviye Meydanı'ndaki Genelkurmay Başkanlığı, hemen yanındaki Hava Kuvvetleri Karargâhı ve Batı Far Suseh'teki güvenlik karargâhları geliyor.

hurriyet.com.tr'de yeralan habere göre, bu önlemin, Batılı devletler tarafından gerçekleştirilecek olası bir askeri operasyona karşı alındığını belirten ajans, söz konusu binalarda hemen hemen hiçbir çalışan kalmadığını aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, son 48 saat içinde binalardaki önemli belge ve hafif silahlar da askeri araçlarla taşınarak, başka bir yere götürüldü.

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