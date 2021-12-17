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Ekonomi

Reuters: Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yatırımı yasaklama ihtimali üzerinde duruyor

17 Aralık 2021 12:49

T24 Dış Haberler

Rusya Merkez Bankası'nın kripto paralara yatırım yapılmasını yasaklama kararı alabileceği ifade edildi.

Reuters'a konuşan iki kaynağa göre uzun süredir kripto paraları eleştiren Rusya Merkez Bankası, kripto paralara fazla yatırım yapılmasının ülkenin finansal istikrarına zarar verebileceğinden endişe duyuyor.

Rusya'da kripto para ile alışveriş yapmak hala yasak, ancak yapılan yeni bir düzenleme ile kripto paraya yatırım yapılabiliyor.

Habere göre Merkez Bankası yakın zamanda kripto paralara yatırımın yasaklanması konusundaki duruşunu belirten bir rapor yayımlayacak.

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