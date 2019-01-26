Reuters: Rus paralı askerler Maduro’yu korumak için Venezuela’ya gitti

T24

Reuter haber ajansı, ‘Rusya’nın gizli görevlerini gerçekleştiren paralı asker grubunun’ Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu korumak için Venezuela’ya gittiğini iddia etti.

Haberini konuya yakın isimsiz iki kaynağa dayandıran Reuters’a konuşan yerel bir paralı asker grubunun lideri Yevgeny Shabayev, Venezuela’da yaklaşık 400 Rus paralı askerin bulunduğunu duyduğunu aktardı. Reuters, diğer kaynakların ise sayının daha az olduğunu söylediğini kaydetti.

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Kremlin yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı ve Venezuela Enformasyon Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmazken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise “Böyle bir bilgi elimizde yok” açıklamasında bulundu.

Venezuela’ya giden Rus paralı askerlerin, çoğunluğunu eski ordu mensuplarının oluşturduğu Wagner grubunun üyesi olduğu belirtildi.

Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaidó, destekçilerini de meydanlara dökerek 23 Ocak 2019'da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti. ABD, açıklamadan dakikalar sonra Guaidó’yu devlet başkanı olarak tanıdığını duyururken; Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkeler ise mevcut Devlet Başkanı Maduro’nun yanında olduklarını açıklamıştı.

*Reuters haberinin İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz.