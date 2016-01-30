"Riyad destekli muhalifler Cenevre'ye gidiyor"

İngiliz haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan destekli Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komisyonu (HCN), müzakere heyetinin insani adımları konuşmak için Riyad'dan Cenevre'ye doğru yola çıkmak üzere olduğunu açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi liderliğindeki 15 kişilik Şam heyeti dün planlandığı gibi İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye görüşmelere başlarken, taraflara dahil olup olmayacağı muallakta kalan Riyad destekli muhalefetten açıklama geldi.

Reuters'a göre Suudi Arabistan destekli Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komisyonu'ndan (HCN) Riyad Naasan Aga, Başban Riyad Hicab ile müzakere heyetinin başındaki Esad el Zubi'nin gelecek saatlerde Suudi başkenti Riyad'dan Cenevre'ye gideceğini duyurdu. Aga, HCN heyetinin Şam'ın insani yardımların hayata geçirilmesine ilişkin niyetlerini değerlendirmek istediğini hatırlattı.

HCN önce BM'ye sundukları kuşatmaların kaldırılması, tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılması talepleri kabul edilinceye kadar görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı. Ardından gelen açıklamada, "BM ekibiyle yapılan görüşmeler aracılığıyla karşı tarafın ciddiyetini test etmek için siyasi sürece katılmaya karar verdik" denilmişti.

De Mistura, Caferi ile yaptığı 2.5 saatlik görüşmenin ardından muhalefetle pazar günü (yarın) bir araya gelmeyi ‘umduğunu' söylemiş ama HCN'nin görüşmelere katılma kararı aldığına dair kendisine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etmişti.