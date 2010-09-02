Reuters: Ponpon kızlar Türkiye'de tartışma yarattı

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Reuters “Türkiye’nin maçlarında ponpon kızlar yok” başlıklı haberinde şunları yazdı:“Dünya Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye’nin maçlarında yarı çıplak ponpon kızların olmaması, çoğunluğu Müslüman olan ancak resmen laik bir ülke olan Türkiye’de tartışma yarattı. Enerjik ponpon kızlar turnuvadaki diğer takımların maçlarında kalabalığı eğlendirdi ama Türkiye’nin Yunanistan ve Rusya’yla yaptığı maçlarda dansçılar sahaya çıkmadı. Rusya maçına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve başörtülü karısı da katılmıştı. Olay hakkında bilgisi olan bir kaynak, hükümet yetkililerinin, kökleri siyasi İslam’a dayanan Ak Parti’li yetkililerin katıldığı maçlarda ponpon kızların çıkmaması için gayri resmi olarak ricada bulunduğunu söyledi. Dansçılar, hiçbir hükümet yetkilisinin katılmadığı Fildişi Sahili maçında sahadaydı.”Abdi İpekçi Arena’da oynanan ABD - İran maçında mola aralarında gösteri yapan ponpon kızların mini etek yerine pantolon ve bol tişört giymesi dikkat çekti.