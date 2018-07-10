Reuters objektifine takıldı: Erdoğan ismini okurken Hulusi Akar 'hazır ol'a geçti!

29. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı oldu. Beştepe'de gerçekleşen törene üniformasıyla katılan Akar'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine ile ilgili düzenlediği basın toplantısına takım elbise ile gelmesi dikkat çekti. Uzun yıllar askerlik yapan Akar'ın isminin okunduğu sırada 'hazır ola' geçmesi Reuters objektifine yansıdı.

Erdoğan dün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineyi açıklamasından sonra kürsüye çağrılan yeni kabine üyeleri tek tek gazetecilere tanıtıldı. Ardından da tüm kabine Erdoğan’la birlikte fotoğraf verdi. O esnada Hulusi Akar’ın hazır ola geçmesi gazetecilerin objektifine böyle yansıdı.

Akar kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir numaralı koltuğuna oturacak isim, Orgeneral Hulusi Akar, 1952 yılında Kayseri’de doğdu.

Lise eğitimini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı yıllarda, “taş mektep” adıyla sinema filmi de çekilen Kayseri Lisesi’nde tamamladı.

1972'de Kara Harp Okulu, 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.

1982'de Kara Harp Akademisi'ni, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Akar’ın general rütbesindeki ilk görev yeri, Tunceli’nin Hozat ilçesiydi.

Terörle mücadelenin yoğun olduğu 1998-200 yılları arasında, Hozat’ta İçgüvenlik Tugay Komutanı olarak görev yaptı.

Akar 2002’de tümgeneral, 2007’de de korgeneral oldu. 2011 yılında, orgeneral rütbesine 1. sırada terfi etti. 2013 yılında ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yükseldi. Akar, 2015 YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı oldu.