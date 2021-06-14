T24 LogoT24 Logo
Dünya

Reuters: NATO Zirvesi sonrası bildirgede iklim krizini kontrol altına alma planı da yer alacak

14 Haziran 2021 16:14

NATO'nun Liderler Zirvesi'nin sonunda yayımlanacak bildirgede, liderlerin iklim krizini kontrol altına almak için bir aksiyon planı üzerinde anlaştığının da duyurulacağı belirtildi.

Reuters'ın ulaştığı, zirve sonu bildirgesi metninde ilk defa NATO'nun iklim kriziyle mücadele planlarının da yer alacağı belirtildi. 

Zirve sonu bildirgesinde iklim krizi, ittifakın güvenliğini etkileyen tehditlerden biri olarak görüldü ve kontrol altına alınması için aksiyon planı üzerinde anlaşıldı. Habere göre, zirve sonunda yayımlanacak bildirgede, iklim krizine ilişkin farkındalık, kontrol ve çabaların artırmayı amaçladıkları vurgulanacak. 

 

iklimkrizinatobildirgeplankarar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24