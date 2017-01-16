T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Reuters: Muhalifler Astana'ya gidecek

Suriyeli muhalif grupların önemli bir kısmının, Rusya ve Türkiye'nin desteğiyle Kazakistan'da yapılacak olan görüşmelere katılma kararı aldığı bildirildi.

16 Ocak 2017 14:26

Reuters haber ajansı, aralarında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) da bulunduğu Suriyeli muhalif grupların büyük bir kısmının Ankara'da yaptıkları toplantı sonucunda Kazakistan'daki görüşmelere katılma kararı aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, silahlı muhalif grupların, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerdeki en önemli önceliğini şu anda büyük oranda ihlal edilen ateşkesin tam olarak uygulanmasını sağlamak oluşturuyor.

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye ordusu ile silahlı muhalif gruplar arasında yapılan ateşkes, 2016 yılının son günlerinde yürürlüğe girmişti. Ateşkes, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Nusra gibi örgütleri kapsamıyor.

Suriyeli silahlı muhalif gruplar, daha önce Astana görüşmelerini boykot etme tehdidinde bulunmuştu.

Ajansa konuşan bir ÖSO yetkilisi, "Gruplar [Astana'ya] gidecek ve masaya yatıracakları ilk konu da ateşkes ve rejimin ihlalleri olacak" dedi.

Muhalif grupların, Astana görüşmelerine katılma kararını Ankara'da yaptıkları bir dizi toplantı sonucunda aldıklarını ve geçen yıl Cenevre'ye gönderilenden daha farklı bir ekibin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeliRusyaTürkiyeKazakistanSuriye OrdusuAnkaraAstanaSuriyeAteşkes IrakDevletiEl NusraCenevreOcak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24