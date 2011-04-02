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Dünya

REUTERS MUHABİRLERİ SERBEST LONDRA/BEYRUT (A.A)

02 Nisan 2011 00:58

-REUTERS MUHABİRLERİ SERBEST LONDRA/BEYRUT (A.A) - 01.04.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'da gözaltına alınan Reuters muhabiri ile 2 Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi. Reuters Genel Yayın Yönetmeni Stephen Adler, ''Thomas Reuters, Süleyman (El Halidi'nin) özgürlüğe kavuşup evine dönebilmesi dolayısıyla rahatlamıştır. Bununla birlikte Halid (El Hariri) için çok endişe duymaktayız'' ifadesini kullandı. Serbest kalan El Halidi, 20 yıldır Reuters için çalışıyor. Kuveyt, Suriye, Irak ve Ürdün'de görev yapan muhabir, Suriye'de Der'a kentinde Mart ortasında patlak veren olayları izliyordu. Amerikan AP ajansı da, Suriye'de siyasi karışıklıklar başladığı sırada gözaltına alınan 2 Amerikalının serbest bırakıldığını duyurdu. Birinin Arapça eğitimi için Suriye'de bulunan bir öğrenci, diğerinin çalışmak için bu ülkeye giden bir mühendis olduğu bildirilen 2 Amerikan vatandaşının, 18 Marttaki gösteriler sırasında fotoğraf çekerken gözaltına alınmalarından 2 hafta sonra serbest bırakıldığı haber verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de gözaltındaki 2 Amerikalının serbest bırakıldığını doğruladı.     

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