Reuters: MİT TIR’larında Suriye'ye silah taşındı

Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters, Adana’da savcılar tarafından durdurulmasıyla krize neden olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR’larıyla ilgili yaptığı geniş kapsamlı haberle abonelerine konunun detaylarını aktardı.

AKP hükümetinin ‘Türkmenlere yardım taşıdığını’ iddia ettiği TIR’ları durdurup aradıkları için gözaltında olan savcıların ve jandarma erlerinin ifadelerine ulaşan ajans, bu ifadelerin Ankara’nın konuyla ilgili resmî açıklamalarıyla çeliştiğini belirtti.

Zaman'da yer alan habere göre, operasyonda görev yapan jandarma erlerinin, TIR’larda ‘roket üretiminde kullanılan parçalar, cephaneler, yarı mamul havan mermileri’ gördüklerini anlattığı ifade tutanaklarına göre TIR’lara eşlik eden MİT elemanları, görevlileri engellemeye çalıştı. TIR’ların durdurulması emrini veren savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı’nın ‘devlet sırlarını açığa çıkarmak ve hükümeti yıpratmak’ suçlamalarıyla tutuklu olduğunu aktaran Reuters, savcıların avukatı Alp Değer Tanrıverdi’nin “Hukukun tamamen katledilmesi olan bu süreci anlatmak mümkün değil.” sözlerine yer verdi.

Tanrıverdi, suç olan bir şeyin devlet sırrı olmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Savcı Şişman ise TIR’ların silah taşıdığı ihbarı aldıklarını belirterek bu konuyu araştırmak zorunda olduklarını savundu. Reuters, olayın yaşandığı tarihte Hatay’ın Suriye sınırının karşı tarafında radikal Ahrar el-Şam grubunun hâkim olduğuna dikkat çekti.