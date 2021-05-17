Reuters: Mısır; yaralılar ve öğrencilerin geçebilmesi için Gazze ile olan tek sınır kapısını pazar günü açtı

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Mısır'ın Filistin'deki yaralıların tedavisi , öğrencilerin ülkeye geçebilmesi ve acil durumlar için Refah sınırını geçişlere pazar günü bir gün erken açtığı belirtildi.

Sınır normal şartlar Ramazan Bayramı boyunca kapalıydı ve pazartesi günü açılacaktı.

Reuters'a konuşan kaynaklar Mısır'ın Gazze'ye olan tek sınır kapısını bir gün erken açmaya karar verdiğini ve pazar günü geçişlerin başladığını ifade etti.

Bir sağlık kaynağına göre Gazze'ye yaralıları Mısır'daki hastanelere taşımaları için 16 ambulans gönderildi.

Kaynak, pazar sabahı en az 95 Filistinlinin otobüslerle Mısır'a geçtiğini ifade etti.

Pazar günü geçen hafta 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan gerilimin en kanlı günüydü. Gazze'de İsrail hava saldırıları sonucunda 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Pazartesi sabahı itibariyle bombardımanın devam ettiği ifade edildi.