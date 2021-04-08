Reuters: Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

İngiliz haber ajansı Reuters, Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervlerinin geçen hafta 10,68 milyar dolar ile 2003'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini aktardı.

Merkez Bankası'nın bugün yayınladığı 2 Nisan verilerinden yola çıkarak hesaplama yapan BloombergHT de, net döviz rezervini 10,7 milyar dolar olarak hesapladı.

Reuters Merkez Bankası'nın güncel net rezervinin 41 milyar dolarının diğer ülkelerin merkez bankalarıyla yaptığı swap anlaşmalarından oluştuğunu, bunlar düşüldüğünde net rezervin ekside olduğunu belirtiyor.

Net rezervler bir önceki hafta 12,79 milyar dolar seviyesindeydi.

Ajans, geçen yıl kamu bankalarının 130 milyar dolar satarak Türk lirasının değer kaybının önüne geçmeye çalıştığını aktardı.

Reuters'a göre Merkez Bankası'nın 2019 sonundaki net döviz rezervi 41 milyar dolardı.

Ajansa göre Türkiye'de yerleşiklerin döviz ve altın rezervlerinin 221 milyar dolar seviyesinde.

BloombergHT sitesi ise Merkez Bankası'nın geçen hafta brüt döviz rezervlerinin de 48 milyar dolara gerilediğini söyledi.

Brüt rezervler bir önceki hafta 50,9 milyar dolar seviyesindeydi.