Reuters, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını bekliyor

17 Şubat Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu'nda Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı açıklanacak.

Toplantı öncesi Reurts haber ajansı, 20 finansal kurumun katıldığı bir anket yaptı. Buna göre, PPK toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini (ortalaması) yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9 ila yüzde 14 bandında yer alıyor.

Goldman Sachs da sabit tutulmasını bekliyor

Goldman Sachs yatırım bankası da bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.

Mevcut politika gidişatının halen sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi.