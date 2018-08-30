Reuters: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci görevinden ayrıldığı iddia edildi. Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre, Para Politikası Kurulu'nda yedi üyeden biri olan Kilimci Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılacağını açıklamıştı.

Kilimci'nin görevden ayrılmasıyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapılmadı. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Kilimci'nin banka yönetimiyle, faiz oranları dahil herhangi bir görüş ayrılığı yoktu. Sahip olduğu tecrübeden başka kamu görevlerinde yararlanılacak, hepsi bu" dedi.

Merkez Bankası, faiz artırımı konusunda uzun zamandır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısı altında. Erdoğan, değeri hızla düşen Türk Lirası'nı güçlendirmek için ekonomistlerin Merkez Bankası'ndan beklediği faiz artırımına karşı çıkıyor. Erdoğan, ekonomide yaygın olarak kabul edilenin aksine yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğunu iddia ediyor. Bu görüş uluslararası ekonomistler tarafından kabul edilmiyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı Perşembe günü de devam etti. 30 Ağustos resmi tatil nedeniyle Türkiye'de piyasalar kapalıydı ancak uluslararası piyasalarda Amerikan Doları'nın değeri Türk Lirası karşısında 6,85'e kadar yükseldi. Euro da 7,96 seviyesine kadar çıktı.

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