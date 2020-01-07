Reuters: Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdi

Halife Hafter'a bağlı Doğu Libya Güçleri, Pazartesi günü gerçekleştirdikleri hava saldırılarına müteakip stratejik önemdeki kıyı şehri Sirte'yi kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre geçen Nisan ayında Trablus'taki Türkiye'nin desteklediği ve uluslararası alanda tanınan Libya hükümetine (GNA) saldırı başlatan Hafter yönetimindeki güçler için Sirte önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Hafter'ın komutanlığını yaptığı güç olan Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed al-Mismari, "Sirte'nin merkezine varmadan üç saatten daha az bir zaman içinde başkomutan iyi tasarlanmış, karşı tarafın muhtemel saldırısını engelleyici bir harekat planladı" dedi.

Sirte, Libya'nın Akdeniz kıyı şeridinin ortasında bulunuyor. Libya hükümetine bağlı güçler 2016 yılında ABD hava desteğiyle Sirte'deki İslam Devleti güçlerini yenip bölgeyi ele geçirmişti.

Sirte, Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin doğduğu ve 2011'deki NATO destekli ayaklanma sonrası yakalanıp öldürüldüğü şehirdi.

Sirte aynı zamanda Hafter bağlı olduğu Ferjan kabilesinin ana merkezlerinden biri olarak biliniyor.