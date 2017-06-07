Reuters: Katar, gıda temini için Türkiye ve İran ile görüşüyor

Uluslararası haber ajansı Reuters'in Katar hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Katar Havayolları'nın kargosu ile gıda tedariki sağlanması için Türkiye ve İran ile görüşmeler yürütülüyor. Aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu yedi ülke, Katar'ı "IŞİD ve El Kaide'ye destek vermek"le suçlayarak diplomatik ilişkilerini kesmiş, kara ve hava sınırlarını kapatmıştı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismi saklı kalması kaydıyla Reuters'a konuşan yetkili, Türkiye İran'dan gıda temininin Katar Havayolları'na ait kargo uçaklarıyla sağlanmasının planlandığını bildirdi.

Aynı yetkili, 4 haftalık tahıl stoğunun olduğunu belirtti. Yetkili, ayrıca Katar hükümetinin Doha'da stratejik gıda stoklarının bulunduğunu ifade etti.