Erdoğan'ın 'müjde'si beklenirken Reuters, Karadeniz keşfinden haber verdi: Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü (21 Ağustos 2020) duyuracağını belirttiği 'müjde'nin ardından Reuters, iki Türk yetkiliye dayandırarak, Türkiye'nin Karadeniz'de 'önemli' bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. 800 milyar metreküp olduğu düşünülen doğal gaz rezervinin Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor.

Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusuna ulaşıldı. "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" diyen yetkili, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti.

Çarşamba günü Bloomberg'e konuşan Türk kaynaklar da Karadeniz'de bulunan bir doğal gaz rezervinden bahsetmiş, Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde'nin bu olacağını belirtmişlerdi.

Fatih, bir aydır Batı Karadeniz'de arama çalışması yapıyordu

Karadeniz'de görevde olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, "Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusu var" derken, "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor" ifadesini kullandı. Aynı kaynaklar, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl sürebileceğini, yatırım maliyetinin ise 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı konusunda uyardı.

Reuters'ın haberinede, Erdoğan'ın 'müjde'yi kendisinin açıklayacağı belirtilirken, cuma günkü açıklamayla ilgili başka bir ayrıntı verilmedi. Cumhurbaşkanlığı ve Enerji Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te İstanbul'da katılacağı özel bir programda açıklama yapması bekleniyor.