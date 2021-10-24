Reuters: Kamu bankaları, pazartesi gününden itibaren kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Ekim'de politika faiz oranını yüzde 16'ya düşürmesi sonrası Türk kamu bankalarının da pazartesi gününden itibaren kredi faizlerinde 200 baz puan indireceği belirtildi.

Reuters haber ajansı, üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kurumsal, bireysel ve mortgage kredi faizlerinin 200 baz puan düşürülmesine karar verdiğini aktardı.

Faiz oranlarındaki sert düşüşün küçük ve orta işletmeler ile tüketicilere kısmen nefes aldırabileceği söylense de ekonomistler bunun Türk Lirası'nı daha da değersizleştirebileceği ve enflasyonu yukarı yönlü harekete geçirebileceği uyarısında bulunuyor.