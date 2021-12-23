Reuters: Kamu bankaları, Erdoğan'ın açıklaması sonrası yüklü miktarda dolar satışı gerçekleştirdi
Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması sonrası kamu bankalarının, yüklü miktarlarda dolar satışı yaparak Türk Lirası'nın değer kazanmasına destek olduklarını bildiriyor.
23 Aralık 2021 18:09
Ajansın, dört farklı yetkiliye dayandırdığı haberine göre satışlar, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde sadece Pazartesi ve Salı günü yaşanan 6 milyar dolarlık düşüşle eşzamanlı gerçekleşti.
Bir bankanın baş danışmanının Reuters'a aktardığına göre kamu bankalarının sadece Pazartesi ve Salı günü yaptığı müdahale 3 milyar doları buldu.
Reuters'ın ulaştığı Ziraat Bank, Vakif Bank ve Halk Bank, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. Merkez Bankası tarafından da bir açıklama paylaşılmadı.