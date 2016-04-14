Reuters: IŞİD, Suriye savaş uçağını düşürdü

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, IŞİD militanlarının Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre düşürülen Suriye ordusuna ait savaş uçağının pilotunun kurtarıldığı iddia edildi.

Rus uçağı iddiası

Aynı zamanda bir Rusya uçağının düşürüldüğüne dair haberlerin gelmesi üzerine açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, IŞİD'in Suriye'deki 'kalesi' Rakka'da bir Rus uçağını düşürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Sputnik’in haberine göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konaşenkov, "Bir Katar televizyonunun, IŞİD militanlarının Rakka'da bir Rus uçağını düşürdüğü yönündeki haberi, bir enformasyon provokasyonu" ifadelerini kullandı.

Rus uçaklarının bugün Rakka'da 'çalışmadığını' vurgulayan Konaşenkov, Suriye'de görev yapan tüm Rus uçaklarının Hmeymim üssünde olduğunu söyledi.