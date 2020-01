Reuters: IŞİD Rusya'ya cihat ilan etti

Terör örgütü IŞİD, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları Rusya ve ABD vatandaşlarına karşı cihada çağırdı. Reuters'in haberine göre, terör örgütü IŞİD'in sözcüsü Abu Muhammed al-Adnani, tüm dünyadaki İslami gençliği, Müslümanlara karşı 'Haçlı Seferleri düzenleyen' Rus ve Amerikalılara karşı cihada çağırdı.

BREAKING: Islamic State calls for holy war against Russians and Americans for their "crusader's war": audio message