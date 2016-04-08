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Dünya

Reuters 'IŞİD' haberini geri çekti

Reuters, IŞİD'in kaçırdığı işçileri infaz ettiğini duyurmuştu

08 Nisan 2016 17:53

Uluslararası haber ajansı Reuters, IŞİD'in Suriye’de kaçırdığı işçilerden 175'ini infaz ettiğine ilişkin haberini geri çekti.

IŞİD dün başkent Şam’ın kuzeydoğusundaki Dumeyir bölgesinde 300 işçiyi kaçırmıştı. Reuters, Suriye ordusuna dayandırdığı haberinde, örgütünün, işçilerden 175'ini infaz ettiğini duyurmuştu.

Ancak Reuters daha sonra bu haberi geri çekti.Kaçırılan işçiler, El Badia Tuğla Çimento şirketinde çalışıyor.

IŞİD, bu hafta başında Dumeyir'deki Esad güçlerine yönelik sürpriz bir saldırı başlatmıştı.

 

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