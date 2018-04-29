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BBC Türkçe

Reuters: Irak Başbakanlık ofisi, Türkiye ile ham petrol ihracatı konusunda anlaşıldığını duyurdu

Irak Başbakanlık ofisi, Türkiye'nin ham petrol ithalatı konusunda sadece Bağdat hükümetini muhatap alacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım bu kararı, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesinde açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Başbakanlık ofisi, Türkiye'nin ham petrol ithalatı konusunda sadece Bağdat hükümetini muhatap alacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım bu kararı, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesinde açıkladı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, Irak hükümetinin aldığı ya da alacağı "bütün kararlara destek vereceğini" söyledi.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin alacağı önlemler çerçevesinde, "ham petrol ithalatını Bağdat hükümeti ile sınırlandırması" da yer alıyor.

Açıklamada, Ankara'nın Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ile halihazırdaki petrol anlaşmasının geleceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı, Başbakan Yıldırım'ın, Irak Başbakanı el-İbadi ile telefonda görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmede ham petrol ihracatı konusunun gündeme gelip gelmediğini belirtmedi.

Hükümetten henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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