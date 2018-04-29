T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Reuters: IKBY'nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatında büyük düşüş

Reuters haber ajansı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na gelen ham petrol miktarının yaklaşık 3'te bir oranına düştüğünü bildirdi. Geçmişte günlük 600 bin varil olan sevkiyatın 200 bin seviyesine gerilediği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Reuters haber ajansı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na gelen ham petrol miktarının yaklaşık 3'te bir oranına düştüğünü bildirdi.

Reuters iki nakliyeciye dayandırdığı haberinde günlük 600 bin varil olan ham petrol sevkiyatının yaklaşık 200-250 bin varile düştüğünü belirtti.

Düşüş geçen Çarşamba günü Irak ordusunun Kerkük ve çevresini IKBY'nin silahlı gücü olan peşmergeden geri almasının ardından yaşandı.

Reuters, Irak Petrol Bakanlığı yetkililerinin petrol üretiminin Pazar günü itibariyle normal seviyeye döndürüleceğini umut ettiklerini söyledi. Ancka bölgeden kaynaklar üretimin hâlâ düşük olduğunu kaydediyor.

Kerkük'ten çıkarılan petrolün ihraç edilmesiyle sağlanan gelirler IKBY için önemli bir finansal kaynaktı.

Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı mücadele yürüten peşmerge, örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyordu. Bunların içinde petrol sahaları da vardı.

Ancak Irak ordusu ve müttefiklerinin geçen hafta yaptığı ve 48 saat süren operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

IKBY'nin Eylül ayı sonunda düzenlediği referandumda oy kullananların yüzde 92,7'si bağımsızlığa destek vermişti.

Referandumun Kerkük'te de düzenlenmesine tepki gösteren Bağdat yönetimi, bu kentin kontrolünün IKBY'nin elinden alınacağını ifade etmişti.

Referandum öncesinde BBC'ye konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani de "Kerkük için her bir Kürt savaşmaya hazır" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReutersIrak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Türkiye Ceyhan LimanıGeçmişteIrak Kürdistan Bölgesel YönetimiTürkiye Ceyhan LimanıIrakKerkükIKBYReuters Irak Petrol BakanlığıPazarAnckaIŞİDBunlarınAncak IrakBağdat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24