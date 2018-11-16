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Dünya
Deutsche Welle

Reuters: F-35'lerle ilgili Pentagon raporu Kongre'ye sunuldu

ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin satın alması planlanan F-35 uçaklarıyla ilgili raporunu Kongre'ye sunduğu belirtildi.

16 Kasım 2018 15:28

Reuters beş kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin satın alması planlanan F-35'lerle ilgili raporun Kongre'ye sunulduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye uçakların teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos alında imzalamıştı. Söz konusu tasarının maddeleri içinde Savunma Bakanlığı'nın, Trump'ın onayının ardından 90 gün içinde Türkiye'ye dair bir raporu Kongre'ye sunması öngörülüyor.

ABD Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili endişelerini gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurma kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos ayında imzalayarak yürürlüğe giren yasa tasarısında Pentagon'dan Ankara-Washington ilişkilerinin durumu konusunda bir rapor hazırlaması istenmişti. Raporun özellikle Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ve bu sistemin Türkiye'den ortaklaşa yönetilen Amerikan silah sistemlerine etkileri konusunda değerlendirmeleri içermesi talep edilmişti.

rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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