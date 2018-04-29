Reuters: Eski FBI Başkanı Robert Mueller, 'Flynn-Türkiye ilişkisini' soruşturacak

Reuters haber ajansı, ABD'de Rusya soruşturması için özel savcı olarak görevlendirilen eski FBI Başkanı Robert Mueller'ın, Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in "Türkiye ile olası bağlantılarını" soruşturacağını bildirdi.

Ajans, Mueller'in Flynn hakkındaki mevcut soruşturmayı, Virginia'daki bir tahkikat heyetinin incelemesini katarak genişlettiğini duyurdu.

Reuters'a göre soruşturma kapsamında, sadece Flynn ve Trump'ın ekibindeki bazı isimlerin ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi veya sonrası Rusya ile olası ilişkileri incelenmeyecek. Flynn'in 2016'da Türk iş adamı Ekim Alptekin'den yapılan ödeme sonrası yaptığı lobi faaliyeti de soruşturulacak.

Ajans haberini, isimlerini açıklamadığı üç kaynağa dayandırdı.

Reuters, incelediği bir mahkeme celbine göre, Virginia'daki federal savcıların, bir tahkikat heyetinin suç incelemesi kapsamında, Flynn ve Ekim Alptekin arasındaki anlaşmayı soruşturduğunu belirtti.

Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgelere göre, Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi Inovo BV, Flynn'in danışmanlık şirketine, Gülen hakkında bir belgesel hazırlaması ve Gülen'i araştırması için Eylül ve Kasım ayları arasında 530 bin dolar ödedi.

Ekim Alptekin ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Flynn'le 'Fethullah Gülen'in Türkiye ve ABD arasındaki atmosferi nasıl zehirlendiğini araştırması için' iş anlaşması yaptığını söyledi.

Reuters'ın gördüğü mahkeme celbinde, Flynn ve Flynn'in şirketi Flynn Intel Group ile Alptekin ve Alptekin'in şirketi Inovo arasındaki ilişkiyle ilgili banka kayıtları, belgeler ve iletişim bilgileri talep ediliyor.

Reuters, Flynn'in avukatı Robert Kelner'ın, Flynn'in Inovo için çalışması veya Mueller'in soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlamadığını belirtti.

Ajans, Alptekin'in Flynn hakkındaki soruşturma ile ilgili olarak kendisinin ve tanıdığı kimsenin mahkemeye çağrılıp çağrılmadığına dair sorulara yanıt vermediğini de bildirdi.

Reuters'a göre, Mueller'ın Virginia'daki tahkikat kurulunun suç soruşturmasını kendi soruşturması kapsamına alması, özel savcı olarak ne kadar geniş yetkilere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Mueller, Nisan ayında soruşturmaya dışarıdan özel savcı olarak atanmıştı.

FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını da içeriyor.

Flynn'in sadece 24 gün yapabildiği ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden istifasına, Rus yetkililer ile temasları ve bunun mahiyetine yönelik yanıltıcı bilgi vermesi neden olmuştu.

Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey, başkanın kendisinden Flynn ile ilgili soruşturmayı kapatmasını istediğini söylemişti.

Trump ise bu açıklama sonrası Twitter hesabından Comey'e hitaben, "Basına bilgi vermeden önce, dua etsin de kayda alınmış konuşmalarımız olmasın" diye yazmıştı.