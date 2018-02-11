Reuters: Esad, YPG'lilerin Afrin'e geçmesine göz yumuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısına başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtı sonrası Esad rejiminin, başka bölgelerdeki YPG güçlerinin Afrin'e geçmesine "göz yumduğu" iddia edildi.

Reuters'a konuşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.

Esad destekli ittifakın önemli komutanlarından biri yine Reuters’a, Kürtlerin Afrin’i savunmak için rejimle ittifak yapmaktan başka bir seçeneği olmadığını savundu. İsminin açıklanmasını istemeyen komutan Esad rejiminin Kürtlere insani yardım yaptığını ve lojistik destek sağladığını ileri sürdü.

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