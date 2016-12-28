Reuters: Esad bir sonraki seçimde görevini bırakacak

Reuters Haber Ajansı'nın Rus kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bir sonraki seçimlere kadar devam ettirmesi konusunda görüşmeler sürüyor. Haberde, Rusya ile Türkiye'nin ise Esad'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevi daha az kutuplaştırıcı Alevi bir adaya devretmesine izin vereceği bildirildi.

Ayrıca haberde Suriye'nin resmi olmayan bölgesel etki alanlarına bölünmesinin planlandığı da öne sürülüyor. Buna göre, Alevi mezhebinin kontrolünde bir federal yapı içerisinde bölgesel özerkliğe dayanan bir sistem düşünülüyor. Ancak şu an başlangıç aşamasında olan bu plan için Esad, isyancılar, Körfez ülkeleri ve ABD'nin rızası gerektiği belirtiliyor.

Suriye'de daha önce ulusal çapta barış sağlama girişimleri başarısız olmuştu. Ancak son dönemde Suriye'deki iç savaşın karşıt taraflarında yer alan Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşmasının oyunu değiştirdiği belirtiliyor.

Kurtunov: Uzlaşma yönünde adım atıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen düşünce kuruluşu Rus Uluslararası İşler Konseyi genel direktörü Andrey Kortunov, "Uzlaşmaya doğru bir adım atıldı" diyerek, "Son bir anlaşma zor olacak, fakat duruşlar değişti" şeklinde konuştu.

Bazı kaynaklar bu üç ülke arasındaki anlaşma sonucu Esad'ın yetkilerinin daraltılacağını ancak İran'ın hala anlaşmaya ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Fakat her iki şekilde de Esad'ın ailesi ve kendisinin güvenliğini garanti eden bir şekilde görevden ayrılmasına izin verileceği öne sürülüyor.

Haberde atıfta bulunulan kaynaklar Moskova'nın, Türkiye'nin Esad'ın yakın zamanda görevinden ayrılması isteğini terk etmesini sağlayarak İran'ın üçlü anlaşmaya razı olmasını sağladığını söyledi. Reuters'in haberine göre, üst düzey bir Türk hükümet yetkilisi, "Bizim önceliğimiz artık bizim topraklarımızda gerçekleştirilen terörü önlemek. Esad'ın gitmesi değil, terörizmin bitmesi önceliğimiz noktasına geldi" dedi.

Barış görüşmeleri Ocak'ta başlayacak

Öte yandan, Reuters'in haberinde Rusya'nın istediğini elde etmesi durumunda Suriye hükümeti ve muhalefet arasında görüşmelerin Ocak ortası itibariyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacağı iddia edildi. Görüşmeler Birleşmiş Milletler aracılığında gerçekleşen müzakerelerden farklı olacak ve ilk safhalarda ABD'yi kapsamayacak.

Rusya, İran ve Türkiye savunma ve dışişleri bakanları 20 Aralık'ta Moskova'da bir araya gelerek Suriye konusunda yapılacak bir anlaşmanın detaylarını belirlemişlerdi.