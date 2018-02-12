T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Reuters: Esad Afrin'de gizlice Kürtleri destekliyor

Reuters, Beşar Esad'ın Afrin'de "ortak düşman" Türkiye'ye karşı gizlice YPG güçlerini desteklediğini iddia etti. Haberde "fikir ayrılığına" rağmen rejim ve YPG'nin işbirliği yaptığı belirtildi.

12 Şubat 2018 23:30

Reuters haber ajansının haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Afrin'de Türkiye'ye karşı gizlice YPG'ye destek sağladığı iddia edildi.

Haberde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ABD tarafından desteklenen YPG'ye karşı savaşan Suriye ordusunun buna karşılık Afrin'de "ortak düşman" Türkiye'nin karşısında Kürtleri desteklediği belirtildi. Şam yönetiminin şu ana dek Kürtlerin özerklik taleplerine karşı çıkmış olmasına rağmen, iki aktörün "Türkiye'nin etki alanını genişletmesini engelleme noktasında ortak çıkarları olduğuna" vurgu yapıldı. Haberde, "Esad'ın bizzat fiilde bulunmaksızın bu işten kazançlı çıkabileceği" vurgulandı.

Taraflar arasında mutabakat

Habere göre, YPG'nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcülerinden Kino Gabriel, "Afrin'e takviye güç sağlamanın farklı yolları var ancak en önemli güzergah hükümet birliklerinin yönetimindeki bölgelerinden geçiyor" dedi. Gabriel, bu noktada iki taraf arasında mutabakata varıldığını kaydetti.

Esad'ı destekleyen askeri ittifakta görev yapan bir komutan da SDG tarafından yapılan açıklamaları teyit etti. İsmini vermek istemeyen komutan, "Suriye rejimi Kürtlere insani yardım ve bazı cephelere geçişlerine göz yummak suretiyle lojistik destek sağlıyor" dedi.

Habere göre Suriyeli Kürtler aynı zamanda, ülkenin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolü altında bulunan bölgelerden petrol tedariki için Esad yönetiminin kendileriyle işbirliği yapmaya ihtiyacı olduğunu ve bunun kendileri için bir koz olduğunu da söyledi.

Geleceğe dair görüş ayrılığı

Uluslararası Kriz Grubu'nda Suriye uzmanı olarak görev yapan Noah Bonsey, "Rejim bir yandan Fırat'ın doğusunda YPG'ye saldırırken diğer yandan örgüte Afrin'e insan getirmesi için izin verdi. Bence bu, ilişkilerin şu anki durumunu gösteriyor" şeklinde konuştu. Bonsey ayrıca, "Suriye'nin kuzeydoğusunun geleceğiyle ilgili olarak YPG ve rejimin tutumları arasında bir uçurum olduğunu" da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekatı" adını verdiği operasyonun başlamasının ardından Afrin'deki özerk Kürt yönetimi, Esad'a "yükümlülüklerini yerine getirerek" ülkenin kuzey sınırını "Türkiye'den gelecek saldırılar karşısında korumaya" çağırmıştı.

Şam yönetimi de Türkiye'nin askeri harekatını "yasa dışı saldırganlık" ve "işgal" olarak nitelemiş ve karşılık verileceği tehdidinde bulunmuştu.

rtr/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Reuters Beşar Esad AfrinTürkiyeYPGSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad Afrin TürkiyeSuriyeABDAfrinKürtleriKürtlerinSuriye Demokratik GüçleriKino GabrielSDGKürtlereSuriyeli KürtlerEsadKriz Grubu SuriyeNoah Bonsey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24