Reuters: Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay sonunda Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi ve öncelikle İdlib'de artan şiddet olaylarını ele alması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre; konuya yakın iki Türk yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan'ın Putin ile ayrıca diğer bölgesel konuları ve ikili ilişkileri de ele alması bekleniyor.

İki gün olarak planlanmış olan ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından gerçekleşecek. Kaynaklar toplantının tam olarak tarihinin netleşmediğini söylüyorlar.

Erdoğan'ın bu ziyareti Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve son isyancı kalesi konumunda olan İdlib bölgesinde 19 ayın ardından yeniden başlayan çatışmaların arkasına denk geliyor. Birbirlerine karşıt olarak isyancıları destekleyen Ankara ve hükümeti destekleyen Moskova bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin yerlerinden olduğu haftalar süren çatışmaların ardından ateşkes konusunda anlaşmışlardı.

Erdoğan ve Putin İdlib ile ilgili olarak sık sık telefonda görüşüyorlar ve ateşkes ihlalleri konusuna şikayetleri konuşuyorlardı.

Cumartesi günü İdlib'de yaşanan çatışmalarda iki Türk askeri hayatını kaybetmiş üç asker de yaralanmıştı.

"İdlib'de bir hareketlilik var"

Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmesinin içeriğinin ne olacağına yönelik Reuters'a bilgi veren bir yetkili," Ağırlıklı olarak Suriye konusu, yani İdlib'te son günlerde yaşanan gelişmeler ele alınacak" dedi ve ekledi:

"İdlib konusunda yapılan anlaşmada belirlenen şartlar tam olarak uygulanmadı."

Yetkili ayrıca Suriye ve Türkiye'nin istihbarat bazında bağlantılarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir başka kaynak da, "İdlib'de bir hareketlilik var. Suriye'de yeni istikrarsızlık başlıklarının çıkmaması gerekiyor. Terör örgütleri alan kazanmamalı" dedi.

Kaynak ayrıca konuşulacak konular arasında Afganistan, Libya gibi diğer kritik konuların da olduğunu söyledi.

"Alt başlık olarak ekonomi gündeme gelecektir"

"Alt başlık olarak ekonomi gündeme gelecektir. Elbette turizm ve enerji konuları diğer başlıklar olacak" diyen aynı kaynak şunları söyledi:

"Akkuyu Nükleer Santralinin yapımı devam ediyor. Doğalgaz boru hattının yapımı bitti, yeni bir hat açıldı. Enerji her zaman sıcak gündem maddeleri. Ama güvenlik çok daha ağır basacak başlıkları içeriyor bu ziyarette. Geçen sefer Rusya'nın savaş uçakları satışı gündeme gelmişti. Belki yeniden bu gündeme gelebilir. S-400 konusu da diğer kritik bir başlık olarak gündemde. Ermenistan, Azerbaycan ve savaş sonrası yaşananlar da gündemin diğer önemli maddeleri. Türkiye’nin bazı ülkelere SİHA satışı ya da planı gündeme gelebilir ama Türkiye, Rusya ya da başka bir ülkeye karşı bir adım atmıyor. Asla böyle bir plan yok."