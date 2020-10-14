Reuters: Dolardaki yükselişi ABD'nin Doğu Akdeniz açıklaması tetikledi

Reuters haber ajansı, gün içinde 7.95 TL’yi geçen doları Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki erimenin yanı sıra Amerika’nın Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmakla eleştirmesinin yükselttiğini yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeniden sondaj faaliyetlerine dönmesiyle ilgili açıklamasında, “ABD, Türkiye’nin 11 Ekim’de Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de yetki sahibi olduğu bölgelerde yenilenen arama faaliyetlerini duyurmasından üzüntü duymaktadır. Türkiye’nin açıklaması, tek taraflı olarak bölgede tansiyonu artırmakta ve NATO müttefiklerimiz Türkiye ile Yunanistan arasında hayati öneme haiz istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını kasti olarak zorlaştırmakta. Baskı, tehditler, gözdağı ve askeri faaliyetler gerilimleri çözmeyecektir” ifadelerine yer verilmişti.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Akdeniz’de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim’den başlayıp 22 Ekim’de sona erecek yeni NAVTEX duyurusunun ardından dün (12 Ekim) sabah saatlerinde Antalya Limanı’ndan ayrılmıştı.