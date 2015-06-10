Reuters: Davutoğlu erken seçim için araştırma talimatı verdi

AKP'li bir yetkili, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olası bir erken seçimin partinin oylarına nasıl yansıyacağının araştırılması için talimat verdiğini öne sürdü.

Reuters'a bilgi veren yetkili, "Olası bir erken seçimin şu aşamada ve koalisyon seçenekleri denendikten sonra partinin oylarına yansımalarının nasıl olacağı konusunda araştırma yaptırıyoruz. Başbakan bu konuda talimat verdi. Bu sonuçlar ortaya çıktıktan sonra daha rahat değerlendirme yaparız" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ülkenin olası bir ekonomik sarsıntı yaşaması durumunda bunun sandığa yansımalarının olacağını belirten aynı yetkili, "Her durumun farklı bir tepkisi olabilir. Bu durumda da seçmen iradesinin nasıl değişeceğini gözlemlemek gerekiyor" dedi.

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından AKP 258 milletvekili çıkarmış ve 13 yıl sonra ilk kez Meclis'te hükümet kurma çoğunluğunu kaybetmişti. CHP'nin 132, MHP'nin 80 ve HDP'nin 80 milletvekilliği çıkardığı seçimde hükümet kurmak için en az 276 sandalye gerekiyor.

MHP'nin çözüm sürecine karşı olması, CHP'nin hükümetle ilgili yolsuzluk iddialarını gündemde tutmak istemesi AKP'nin bu partilerle olası koalisyonun önündeki engeller olarak görülüyor.

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da AKP ile koalisyon kurmayacaklarını açıklamıştı.