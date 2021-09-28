Reuters: Danimarka'da bir Türk vatandaşına 'terör saldırısı planlamaktan' 10 yıl ceza verildi, Danimarka vatandaşlığı iptal edildi

Danimarka'da bir mahkeme, Türkiye-Danimarka çifte vatandaşı bir kişiyi "terör saldırısı planlama" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Reuters'ın aktardığı habere göre adı açıklanmayan ve Danimarka vatandaşlığı iptal edilen şahıs, cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilecek ve Danimarka'ya girişi ömür boyu yasaklanacak.

24 yaşında olan ve Kopenhag'da yaşayan şahıs, bir süre istihbarat örgütlerinin takibinde kaldıktan sonra Nisan 2020'de silah ve mühimmat alması üzerine tutuklanmış, evinde yapılan aramada IŞİD bayrağı bulunmuştu.

Danimarka ajansı Ritzau'ya konuşan şahsın avukatı Rolf Gregersen, "Türkiye'ye pek çok Danimarkalının gittiğinden daha az gitmiş birinden bahsediyoruz. Danimarka ona vatandaşlık verdikten sonra sorumluluğunu üstlenmeliydi. Bir mektup gönderir gibi başka ülkeye gönderilmesi doğru değil" dedi.