Reuters'dan Bakan Nebati analizi: Erdoğan kur korumalı hesap için endişeli

İktidara yakın bazı kaynakların 'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konusunda endişeli olduğu' öne sürüldü. Reuters ajansı Nebati'nin portresine yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kur korumalı hesabın halka yeterince anlatılamadığını düşündüğünü iddia etti. Haberde ayrıca, bir iş insanına dayanarak, Nebati'nin geçmişte katıldığı bir toplantıda 'sorulara yanıt vermeyerek çocukluk hikayelerini anlattığı' eleştirisi yer aldı.

Reuters portre haberine, Nebati'nin TRT yayınında sarf ettiği "Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" sözlerini aktararak başladı. Haberde bu sözler 'karakteristik şekilde alışılmadık' diye nitelenirken, "58 yaşındaki bakan, Erdoğan'ın kabinesindeki en görünür işe gelmesinden altı hafta sonra, enflasyondan ABD Merkez Bankası'na uzanan bir dizi konuda piyasaları şaşkına çevirdi" denildi. Reuters, Nebati'nin 'Fed'i beş ailenin yönettiğine' dair iddiasına da abonelerine servis ettiği haberde yer verdi.

"Hükümete yakın bazı kaynaklar bile endişe beyan etti"

Nebati'nin "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Bunu yaparken de eklektik olmayı sürdüreceğiz" sözlerinin de aktarıldığı haberde, yeni bakanın muhalefetteki siyasetçiler ve ekonomistler tarafından eleştirilmekle kalmayıp, iktidara yakın çevrelerde endişe yarattığı öne sürüldü. Haberde, "Hükümete yakın bazı kaynaklar bile endişe beyan ederek, Türkiye'nin böylesine çalkantılı bir zamanda daha piyasa dostu bir isim seçebileceğini söylüyor" ifadeleri kullandı.

"Erdoğan endişeli"

AKP'li bir vekil de, Reuters'la söyleşisinde, Erdoğan'ın, kur korumalı mevduatın Nebati ve hükümet tarafından bir bütün olarak tarafından yeterince izah edildiğine inanmadığını ve bu planın TL'yi güçlendirmiş olmasına rağmen ilk etkisinin yavaşlaması nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

Reuters, söz konusu portre haber için Nebati'ye ulaşamadıklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı sözcüsünün de sorulara yanıt vermediğini yazdı.

"Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum"

AK Parti'den üst düzey bir yetkili ise Nebati'nin 'küresel ekonominin zor bir yerde olduğu bir dönemde göreve geldiğini', yeni düzenlemeler yaptığını, Erdoğan'la yakın çalıştığını ve 'TL'nin çöküşünü durdurduğunu' söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, "Bazı kötümser yorumlar yapılıyor ve ben, Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum" dedi.

"Çocukluk anılarını anlattı"

Öte yandan, Reuters'ın haberinde, Berat Albayrak'ın bakan yardımcısı olduğu dönemde Nebati'yle ilişkileri olan bir iş insanının yorumlarına da yer verildi. İsmi açıklanmayan iş insanı, Nebati'yi 'dışa dönük ve çok az doğrudan ekonomi eğitimi almış olan bir hikaye anlatıcısı' diye niteledi.

Kaynak, Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yöneticilerle toplantılara bazen Albayrak yerine katıldığını söyledi. Kaynak, bu toplantılardan birinde Nebati'nin 'bir yöneticinin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve bunun yerine çocukluğundan hikayeler anlatmaya başladığını' öne sürdü. Buna göre, söz konusu yönetici 'hiçbir yatırım taahhüdünde bulunmadan toplantıdan ayrıldı'.