Reuters: Cihatçı John'un yardımcısı İstanbul'da yakalandı

IŞİD'in propaganda videolarında ABD'li askerleri katleden 'Cihatçı John' lakaplı IŞİD militanı Muhammed Emvazi'nin yardımcısının Türkiye'de yakalandığı iddia edildi.

Reuters haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'nin Rakka kentinde dün hedef alınan 'Cihatçı John' lakaplı Muhammed Emvazi'nin yardımcısının Türkiye'de yakalandığını belirtti. Reuters, ismini açıklamadığı Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, yakalanan kişinin Aine Ledley Davis olduğunu duyurdu.

NTV'nin haberine göre, İstanbul'da yakalandığı öne Aine Ledley Davis'in "Suriye'de yabancı mahkumlardan" sorumlu olduğu belirtildi.

ABD güçleri, Cihatçı John'un bulunduğu Rakka'ya bir hava saldırısı düzenlemiş ve John'u vurduklarından emin olduklarını açıklamıştı.