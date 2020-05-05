Reuters: Bundesliga 15 Mayıs'tan itibaren oynanmaya başlayabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın spor komitesiyle yapacağı toplantının ardından Bundesliga'nın kaldığı yerden devam etmesi kararını açıklayacağı belirtildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid19) pandemisi Avrupa futbolunda da ciddi ayrılıklar oluşturdu. Hollanda ve Fransa futbolda ligleri bu sezon oynatmamak üzere iptal ve tescil ederken, Almanya'dan ise tam tersi bir karar çıkacağı belirtiliyor.

Reuters'in haberine göre; Bundesliga'da kalan 9 hafta 15 Mayıs'tan itibaren yeniden oynanmaya başlayabilir.



Kararı 6 Mayıs 2020 tarihinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, parlemento üyelerinden oluşan Spor Komitesi'yle yapacağı toplantının ardından açıklaması bekleniyor.



Komite önce kararını bildirecek sonra da nihai kararın verilmesi için topu hükumete ve Merkel'e atacak. Toplantıda Bundesliga'dan hiçbir temsilcinin olması beklenmiyor ancak Reuters'e göre, görüntülü aramayla bazı yetkililerden öneri de alınabilir.

Liderin Bayern Münih'in olduğu ligde ikinci sırada ise 4 puan gerideki Borussia Dortmund bulunuyor.

Mart ortasından bu yana liglerin durdurulduğu Almanya'da Koronavirüs kaynaklı 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.



İtalya ve İspanya da ligleri iptal etmemek ve en kısa zamanda yeniden başlatmak istiyor.