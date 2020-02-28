Reuters: BM Güvenlik Konseyi ilerleyen saatlerde 'İdlib' gündemiyle toplanacak

Reuters'a konuşan diplomatlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün ilerleyen saatlerde Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplanacağını belirtti.
ABD, Britanya, Belçika, Almanya, Estonya, Fransa ve Dominik Cumhuriyeti'nin Güvenlik Konseyi'nin toplanması için talepte bulunduğu belirtildi.
İdlib'de dün gerçekleştirilen saldırının sonucunda 33 Türk askeri şehit oldu.
Türk haber ajansları, Yunanistan ve Bulgaristan'ın kapılarında ek tedbirler aldığını duyururken, bölgeye hareketlenen sığınmacıların görüntülerini paylaştı.
Reuters dün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını aktarmıştı.