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Dünya

Reuters: Biden yönetimi, Obama'nın İran'la nükleer anlaşma görüşmelerine katılan danışmanı Robert Malley'i İran Özel Temsilcisi olarak belirledi

29 Ocak 2021 10:04

ABD'de Biden yönetiminin, İran Özel Temsilcisi olarak eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlarından Robert Malley'i belirlediği öğrenildi. 

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Biden yönetiminde ABD'nin İran Özel Temsilcisi olarak Obama'nın eski danışmanlarından Robert Malley'in belirlendiğini söyledi.

Malley'in Barack Obama'nın başkanlığı döneminde İran'la Donald Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşma üzerine görüşmeler yürüten ekipten biri olduğu biliniyor.

ABD, Donald Trump döneminde 2015 nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran üzerinde "maksimum baskı" politikası izlemişti. 

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