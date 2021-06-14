Reuters: Biden-Erdoğan görüşmesinde kayda değer bir ilerleme beklenmiyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın göreve geldiği tarihten bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini bugün Brüksel'de gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma silahlarının konuşulacağı bilinirken, analistler görüşmede ABD-Türkiye arasındaki fikir ayrılıklarına dair "kayda değer ilerleme sağlanmayacağını" söyledi.

Reuters'ta yer alan "Biden-Erdoğan görüşmesinde ilerleme beklenmiyor" başlıklı haber-analiz, Türkiye ve ABD arasında Suriye, insan hakları, Doğu Akdeniz gerilimi, S-400 gibi çeşitli konularda fikir ayrılıkları olduğunu hatırlattı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başladığından bu yana 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıdığı, Türkiye'nin insan hakları ihlallerine yönelik eleştiriler yönelttiği ve bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine Erdoğan'a karşı daha "soğuk bir tonda" yaklaştığı belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, iki liderin gündeminde Afganistan, Libya ve Çin konularının da olacağını belirterek ekledi: "Daha zorlu ekonomik ve siyasi meseleleri konuşacaklar, insan haklarına bağlı meseleler dahil olmak üzere ilişkimizde zorlayıcı olan meseleleri"

"Çok fazla uyuşmazlık var" denilen haber şu ifadelerle devam etti: "Gerilmiş ilişkide çarpıcı ilerlemeye yönelik umutlar az"

Görüşme öncesi değerlendirme mesajı paylaşan danışmanlık şirketi Teneo "İki tarafın da pragmatik bağlantılar kurma niyetinde olması bekleniyor ve iki lider de hesaplaşmayla ilgilenmiyor. Bu toplantı Erdoğan'a anlamlı bir kârlı sonuç sağlamayacak. En büyük uyuşmazlıkların hiçbiri çözülmecek yani ABD-Türkiye bağları yüklü zorluklarla dolu olmaya devam edecek ve 'soğuk bir tonda' sürecek" dedi.

Erdoğan görüşme öncesi ne dedi?

Brüksel'e doğru yola çıkmadan önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesini de gündeme getireceğini söyledi. "Bu yaklaşım bizi ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildir. Türkiye rastgele bir ülke değildir."

Görüşmede savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konuların olduğunu belirten Erdoğan, "F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı" ifadelerini kullandı.