Reuters: Bazı Swap'lar yenilenmeyince Merkez Bankası'nın rezervleri 5 milyar dolar azaldı

Reuters’ın bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Merkez Bankasının net rezervlerinde geçen hafta 5 milyar dolarlık sert bir azalma oldu.

Reuters’ın haberine göre Merkez Bankası rezervleri 5 milyar dolar daha düşerken Merkez Bankası’nın net rezervleri 13 milyar dolar seviyesine geriledi. Net rezervler son olarak 2003’lü yıllarda 13 milyar dolara kadar gerilemişti.

Reuters, net rezervlerdeki gerilemenin en büyük sebebi olarak bazı bankalarla 4 milyar dolarlık Swap (Para takası) işleminin yenilenmemesini gösterdi.

Bununla birlikte Merkez Bankası’nın net rezervlerinin zorunlu karşılıkta yaptığı değişikler ve Hazine’nin eurobond ihracı göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki dönemde 8-10 milyar dolar artacağı da tahmin ediliyor. Fakat beklenen bu yükseliş takip eden haftada değil bankacıların verdiği bilgiye göre kademeli olarak net rezervlere yansıyacak.