Reuters: Bayraktar SİHA'ları Karadeniz'de iki Rus gemisini vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de bu sabah Yılan Adası yakınlarında iki Rus raptor sınıfı devriye gemisi imha edildi" denildiği aktarıldı.

Reuters haber ajansı, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından bu sabah yapılan bir açıklamada, Ukrayna ordusu envanterinde bulunan Bayraktar SİHA'larının Karadeniz'de iki Rus devriye gemisini vurduğu yönünde bilgi verildiğini aktardı.

Habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Valeriy Zaluzhniy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabaha karşı Yılan Adası yakınlarında iki Rus Raptor sınıfı gemi imha edildi" bilgisi verdi. Rusya'dan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.