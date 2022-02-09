Reuters: Bakan Nebati, Londra'da döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle iki gün süren toplantılar gerçekleştirdi. Reuters haber ajansı, Bakan Nebati'nin toplantılarda döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Görüşmelerin son gününde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Nebati, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik modeli açıkladıklarını yazdı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında Bakan Nebati, toplamda 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ajans, haberinde toplantının detaylarına ilişkin Nebati'nin şu sözlerine yer verdi:

"Türkiye'de makro ekonomik göstergelerin sağladığı katkıların hangi yöntemlerle belirlendiği, özellikle de yeni ekonomik modelin Türkiye'ye kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin sorular sordular. Bilgilendirmelerimizi çok saik bir şekilde yaptık. Londra'da bulunan az önce ifade ettiğim tüm yatırımcıların en üst düzey şeffaf bir şekilde sorularını aldık. Şeffaf bir şekilde cevaplandırmaya gayret ettik."

Ayrıca AA, Nebati'nin görüşmelerde "Türkiye'deki enflasyonun döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte geçici olduğunu" belirttiğini de aktardı:

"Bizim açımızdan önemli olan şu; döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi"

Reuters: Döviz kuru, enflasyon ve dolarizasyon taahhüdü verildi

Reuters haber ajansı, toplantıya dair yaptığı bir haberde, bakanlık görevinde ilk yurt dışı gezisini yapan Nebati'nin yatırımcılara "döviz kurunu sabit tutma, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ülkeyi dolarizasyondan uzak tutma taahhüdü verdiğini" bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre, toplantılarda Nebati, Ankara'nın insanları yastık altı altınlarını liraya çevirmeye teşvik etmek için hafta sonu yeni bir plan açıklayabileceğini ve turizm sektöründen elde edilecek gelirin bu yıl pandemi öncesi seviyelere yükselerek 34,5 milyar dolar olacağı yönünde tahminlerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2021 yılındaki toplam turizm geliri 24 milyar 482 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bu gelir pandeminin de etkisiyle 2020'de 12 milyar dolara kadar düşmüştü. Pandemi öncesinde ise Türkiye 2019'da 34 milyar dolar turizm geliri elde etmişti.

Reuters'ın söz konusu haberinde Londra'daki toplantılara katılan, Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından, stratejist Timothy Ash'in de ifadeleri de yer aldı.

Ash, Nebati'nin "enflasyonu büyük bir zorluk olarak nitelendirdiğini" ve bunun "ellerindeki en büyük sorun" olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Twitter'da yaptığı paylaşımda ise Ash, "Nebati, Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=WwPehDhabL8&feature=youtu.be

Ajansa konuşan diğer yatırımcılar ise toplantılarda Nebati'nin, enflasyonun yüzde 50'ye yaklaştığı bir dönemde, bu yıl lirayı sabit tutabilmek için ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarına ihtiyaç duyulabileceği konusundaki sorulardan kaçındığını ifade etti.

Haberde ismini açıklamayan başka bir yatırımcı, "Mesaj çok fazlaydı: Döviz kurunu sabit tutacağız ve bu da enflasyonun hızla düşmesine ve önümüzdeki yılın başlarında da tek haneli enflasyona ulaşmamıza yardımcı olacak" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, Nebati toplantılarda hükümetin son günlerde Abu Dabi, Suudi Arabistan ve İsrail ile çok verimli görüşmeler yaptığını ve swap hatları üzerinde anlaşmaya varıldığını da söyledi. Haberde Nebati'nin daha fazla ayrıntı vermeyi reddettiği belirtildi.

Bloomberg haber ajansı ise, Nebati'nin toplantıda katılımcılara "Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi" şeklindeki ifadeler kullandığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu ifadeleri yalanladığını duyuran Bloomberg, haberinde bakanlığın "Katılımcıların yanlış anlamasından kaynaklı olabileceği" yönündeki açıklamasına da yer verdi.

Muhalefetten toplantılara tepki

Muhalefet ise Nebati'nin Londra seyahatine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV 5'te "Kulis Ankara" programında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Nebati'nin "Londra'daki tefecilere gittiğini" savunarak, "Niye Londra'ya gitti? Para dilenmeye değil mi? Türkiye böyle bir yönetimi hak ediyor mu?" diye sordu.

CHP lideri, değerlendirmesinde, "'Beşli Çete'ye gidiyor paralar, diyorlar ya şimdi liralaştıracağız ekonomiyi. Liralaştıracaksan, Londra'da ne işin var kardeşim senin?" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Twitter'da yaptığı paylaşımda, Nebati'nin yaptığı görüşmeleri sert bir dille eleştirdi.

Öztrak, "Nebati Bakanın Londra seyahati anlaşılan yabancı yatırımcılar için roadshow değil, beleş stand-up gösterisine dönüşmüş. Bu tek kişilik komedi yabancıları çok güldürmüş olabilir. Ama ne yazık ki milletimize kan ağlatıyor. Çok yazık…" dedi.

https://twitter.com/faikoztrak/status/1491038267839598593

Türkiye'de Ocak ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 olarak gerçekleşti; böylece son 19 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi.

Bakan Nebati enflasyon verilerinin açıklanmasından önce yayımlanan bir röportajında, tüketici enflasyonunun Nisan'da yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapacağını öngördü.

Nikkei haber ajansına konuşan Nebati enflasyonu "ciddi bir problem" olarak tanımladı, dünyanın da benzer problemler yaşadığını söyledi:

"Ocak'ta yüksek enflasyon bekliyoruz ve bir süre bu seviyesini koruyacak. Yaz aylarında toparlanma göstermeye başlayacak ve Aralık'ta baz etkisiyle ciddi bir oranda düşecek."