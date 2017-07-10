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Reuters: Avusturya, Nihat Zeybekci'nin ülkeye girişine izin vermedi

Hollanda da Tuğrul Türkeş'in ziyaretine karşı açıklama yapmıştı

10 Temmuz 2017 11:45

Reuters haber ajansı, Avusturya'nın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkede düzenlenmesi planlanan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir etkinlikte konuşma yapmasına ve ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu.

Avusturya basınına konuşan Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadesini kullandı. 

Hollanda Tuğrul Türkeş'in ziyaretine karşı açıklama yapmıştı

Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı. 
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor... 

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